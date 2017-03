தமிழக அரசின் வாட் வரியால் கடுமையாக உயர்ந்த பெட்ரோல், டீசல் விலை- ஸ்டாலின், ராமதாஸ் கண்டனம்

தமிழகத்தில் பெட்ரோல், டீசல் மீதான வாட் வரி உயர்த்தப்பட்டதால் பெட்ரோல், டீசல் விலை உயர்ந்துள்ளது. இதற்கு தமிழக அரசியல் தலைவர்கள் கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளனர்.

English summary

Leaders condemned Tamil Nadu Govt revises VAT . Prices of petrol and diesel in Tamil Nadu went up by Rs 3.78 and Rs 1.70 respectively, following the state government revising the Value Added Tax (VAT) on these products.