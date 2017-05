3 மாதங்களில் 2 லட்சம் ஐடி ஊழியர்கள் பணிக்கு ஆபத்து! கோவை உள்ளிட்ட 2ம் கட்ட நகரங்களுக்கு குறி

மாறி வரும் தொழில்நுட்பத்திற்கு ஏற்ப மாறாத ஐடி நிறுவன ஊழியர்கள் 2 லட்சம் பேர் பணியிழக்க நேரிடும் என்ற தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

English summary

Job cuts in the IT sector would be nearly 2 lakhs for the next three years due to under-preparedness in adapting to new technologies said a leading firm report