ஊருக்குள் ஆடுகளை அடித்து தின்னும் சிறுத்தை… பிதியில் மக்கள்.. பிடிக்க முடியாமல் திணறும் வனத்துறை

ஊருக்குள் வந்து ஆடுகளை அடித்து தின்னும் சிறுத்தையை பிடிக்க முடியாமல் வனத்துறையினர் திணறி வருகின்றனர். இதனால் பொதுமக்கள் அச்சத்தில் உள்ளனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Leopard has been on the prowl in a village near Thirunelveli forest, triggering panic among the resident.