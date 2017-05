சென்னையில் பேருந்துகள் ஓடவில்லை... கடும் வெயிலில் காத்திருந்த பயணிகள் வேதனை - வீடியோ

சென்னையில் அரசு பேருந்துகள்முழுமையாக இயக்கப்படாத காரணத்தால் குறைந்த அளவு பேருந்துகளே ஓடின. இதனால் வேலைக்குச் செல்லும் பயணிகள் சிரமத்துக்குள்ளாகினர்.

English summary

Due to strike of transport department employees travelers in Chennai affected a lot in heavy and hot sunny day.