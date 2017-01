பேசலாம் வாங்க.. ஒலிப்பெருக்கியில் போலீசார் அறிவிப்பு..கடலுக்குள் இறங்கிய மாணவர்கள் வெளியே வர மறுப்பு

சென்னை மெரினாவில் கலைந்து போக மறுத்து கடலுக்குள் இறங்கியவர்களை ‘பேசலாம் வாங்க’ என்று போலீஸ் அதிகாரி சங்கர் ஒலிப்பெருக்கியில் அறிவித்துள்ளார். ஆனால் மாணவர்கள் கடலில் இருந்து வெளியேற தொடர்ந்து மறுத்து

Story first published: Monday, January 23, 2017, 8:27 [IST]

“Let us talk, Stop protest” Higher Police official Sankar announced on loudspeaker at Marina.