சொகுசு கார் இறக்குமதி வழக்கு - எழும்பூர் நீதிமன்றத்தில் டிடிவி தினகரன் ஆஜர்

வெளிநாட்டில் சொகுசு கார் இறக்குமதி செய்த வழக்கில் சென்னை எழும்பூர் நீதிமன்றத்தில் டிடிவி தினகரன் இன்று நேரில் ஆஜரானார்.

English summary

TTV Dinakaran appear before Egmore court in connection with 22-year-old Lexus car import case.