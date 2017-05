போலி கம்பனிகள் நடத்திய கில்லாடி லியாகத் அலியின் 1.75 கோடி வங்கி பணம் முடக்கம்-அமலாக்கத் துறை அதிரடி

பல்வேறு பெயர்களில் போலி கம்பனிகள் நடத்தி பணப்பரிவர்த்னையில் ஈடுபட்ட லியாகத் அலியில் 1.75 கோடி வங்கிப் பணத்தை அமலாக்கத் துறை முடக்கியுள்ளது.

Story first published: Tuesday, May 23, 2017, 12:39 [IST]

English summary

Business Man Liakath Ali’s 1.75 crore was attached by the ED in prevention of money laundering act.