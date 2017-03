சேலம் காவலர் ராஜூ கொலை வழக்கு- 7 பேருக்கு ஆயுள் தண்டனை

சேலம் அன்னதானப்பட்டி காவலர் ராஜூ கொடூரமாக கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில் கைதான குற்றவாளிகள் 7 பேருக்கு ஆயுள் தண்டனை விதித்து சேலம் மாவட்ட நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

Salem sessions court has sentenced 7 persons to Life in policeman murder case.