தடையை மீறுவோம்.. ஜல்லிக்கட்டை நடத்துவோம்.. அதிமுக கூட்டணி நடிகர் கருணாஸ்

வரும் பொங்கலுக்கு ஜல்லிக்கட்டை நடத்தியே தீருவோம் என்று நடிகர் கருணாஸ் சபதம் ஏற்றிருக்கிறார். தடையை மீறி ஜல்லிக்கட்டு நடத்தப்படும் என்று அவர் கூறியுள்ளார்.

Story first published: Tuesday, January 3, 2017, 15:56 [IST]

English summary

Actor Karunas asked Union government to lift ban on Jallikkattu in Chennai today.