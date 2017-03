சென்னையில் வெயிலுடன் சிலு சிலு சாரல் மழை.. சென்னைவாசிகள் மகிழ்ச்சி

சென்னையில் ராயப்பேட்டை, ஆழ்வார்ப்பேட்டை, மந்தைவெளி உள்ளிட்ட சில இடங்களில் லேசான சாரல் மழை பெய்தது. இதனால் சென்னைவாசிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.

English summary

Some place of Chennai city gets light showers today, Channaities happy.