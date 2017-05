திருச்சி வாலடி- பொன்மாலை இரட்டை தண்டவாள பணி.... 10 நாட்களுக்கு ரயில்கள் நேரம் மாற்றியமைப்பு

திருச்சி மாவட்டம் வாலடி- பொன்மாலை ஆகிய ரயில் நிலையங்களுக்கு இடையே இரட்டை தண்டவாளம் அமைக்கும் பணிகள் நடைபெற்று வருவதால், அவ்வழியாக செல்லும் ரயில்களின் நேரம் மாற்றியமைக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

Due to line block/power block for commissioning of double line between Valadi – Ponmalai of Chord line section from 12.05.2017 to 23.05.2017, the changes are made for train services.