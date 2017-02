பிறமொழி 10ம் வகுப்பு மாணவர்கள் தமிழில் தேர்வு எழுத வேண்டாம்.. ஹைகோர்ட்

பிற மொழி மாணவர்கள் அவரவர் தாய்மொழியில் 10ம் வகுப்பு தேர்வை எழுதலாம் என்று சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது. இதனால் 30 ஆயிரம் மாணவர்கள் பயன்பெறுவார்கள்.

Story first published: Monday, February 27, 2017, 14:42 [IST]

English summary

Madras High Court has order that Linguistic minority student write exam in their own language.