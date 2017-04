இன்று தான் நிம்மதியாக இருக்கிறது - மல்லையா கைதை கொண்டாடும் முன்னாள் ஊழியர்கள்

லண்டனில் தொழிலதிபர் விஜய் மல்லையா கைது செய்யப்பட்டிருக்கும் செய்தியை கிங்ஃபிஷர் நிறுவன முன்னாள் ஊழியர்கள் கொண்டாடி வருகின்றனர்.

English summary

Kingfisher former employees are happy over the arrest of Vijay Mallya