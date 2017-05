சரக்கு, பிரியாணி, ரூ.500- மதுரை இளைஞர் விழாவுக்கு ஆள் பிடித்த எடப்பாடி கோஷ்டி- தாக்கும் தீபா கேங்

மதுரையில் நடக்கும் இளைஞர் விழாவில் கலந்துகொள்ளும் இளைஞர்களுக்கு,மது பாட்டிலும் பிரியாணியும்,தலா ஒருவருக்கு ரூ.500 ம் கொடுத்து கூட்டம் சேர்க்கிறது எடப்பாடி பழனிச்சாமி அணி என்று பரபரப்பு புகார் கூறியுள

Friday, May 5, 2017, 17:27 [IST]

Liquor and Biryani along with Rs.500 for youth function at madurai by Edappadi team says Deepa Peravi spokes person pasumpon pandiyan.