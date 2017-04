டாஸ்மாக் கடைகளை மூடிய பிறகுதான் மதுபான சேல்ஸ் பல மடங்கு கூடியுள்ளது.. இந்த விந்தை ஏன் தெரியுமா?

ஒரு நபருக்கு இத்தனை பாட்டில்தான் கொடுக்க வேண்டும் என்ற நடைமுறையை அமல்படுத்தினால் தட்டுப்பாடு தீரும் என்கிறார்கள் சில குடிகாரர்கள்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Liquor sales on the rise in Tamilnadu after SC shuts down road side Tasmac shops.