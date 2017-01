புத்தாண்டு கொண்டாட்டம்.. குடித்துக் குவித்த குடிகாரர்களால்.. ரூ.210 கோடி மது விற்பனை !

ஆங்கிலப் புத்தாண்டையொட்டி டாஸ்மாக்கில் ரூ.210 கோடிக்கு மதுவிற்பனை நடைபெற்றுள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

English summary

Near Year Liquor sales through TASMAC in Tamil Nadu to touch Rs.210 crore