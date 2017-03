ஆர்கே.நகரில் ஒரு ஓட்டுக்கு ரூ.5000... கேப்டன் மச்சான் பரபரப்பு குற்றச்சாட்டு

ஆர்கே நகரில் ஒரு ஓட்டுக்கு 5000 ரூபாய் வழங்கப்படுவதாக தேமுதிக இளைஞரணி தலைவரான எல்கே.சுதீஷ் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

English summary

LK.sudhish accuses that Rs 5000 given for a single vote in RK.Nagar. ADMK and DMK are believing money and contesting in the election.