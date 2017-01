உள்ளாட்சி தேர்தல் இப்போது கிடையாது.. தனி அதிகாரிகளின் பதவி காலம் நீட்டிப்பு.. திமுக, காங். எதிர்ப்பு

உள்ளாட்சி அமைப்புகளில் தனி அதிகாரிகளின் பதவிக் காலம் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கு திமுக, காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளன.

English summary

Local body election will be held after April said local body Minister Velumani in assembly.