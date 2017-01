மார்ச் மாதத்துக்குள் உள்ளாட்சி தேர்தலை நடத்தி முடிக்க தேர்தல் ஆணையத்துக்கு ராமதாஸ் வலியுறுத்தல்

மார்ச் மாதத்திற்குள் உள்ளாட்சி தேர்தலை நடத்தி முடிக்க வேண்டும் என்று ராமதாஸ் கூறியுள்ளார்.

English summary

Ramadoss urges to election commission on Should hold local body elections by March