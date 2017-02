உள்ளாட்சி தேர்தல் நடத்த எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை என்னென்ன? ஐகோர்ட் சரமாரிக் கேள்வி

தமிழகத்தில் உள்ளாட்சித் தேர்தல் நடத்த எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை என்னென்ன என்று சென்னை உயர்நீதிமன்றம் கேள்வி எழுப்பியுள்ளது.

English summary

Chennai High Court has asked questioned the state election commission about local body election in the state.