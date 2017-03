உள்ளாட்சி தேர்தலை ஏப்ரல் 24க்குள் நடத்த முடியாது- ஹைகோர்ட்டில் தேர்தல் ஆணையம் பதில்

ஏப்ரல் 24 ஆம் தேதிக்குள் உள்ளாட்சி தேர்தலை நடத்துவதில் சிரமம் ஏற்படும் என்று உயர்நீதிமன்றத்தில் மாநில தேர்தல் ஆணையம் கூறியுள்ளது.

HC orders to State Election Commission, complete local body election before May 14 What efforts the govt has taken.