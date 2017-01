ஜல்லிக்கட்டுக்காக விடிய விடிய போராடும் இளைஞர்கள்.. உணவு, காபி, பிஸ்கட் வழங்கிய அலங்காநல்லூர் மக்கள்

ஜல்லிக்கட்டுக்கு ஆதரவு தெரிவித்து அலங்காநல்லூரில் குளிரையும் பொருட்படுத்தாமல் 20 மணிநேரத்திற்கும் மேலாக இளைஞர்கள் போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர்.

Story first published: Tuesday, January 17, 2017, 5:21 [IST]

English summary

Jallikattu protests in Alanganallur continue into the night, local people's distribute coffee and food for protesters