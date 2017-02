கூவத்தூர் ரிசார்ட்டில் எம்எல்ஏக்கள் கும்மாளம்... நாளை நேராக சட்டசபைக்கு வருகின்றனர்

கூவத்தூர் ரிசார்ட்டில் உள்ள எம்எல்ஏக்கள் நாளை நேரடியாக சட்டசபைக்கு வந்து நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் பங்கேற்க உள்ளனர்.

English summary

ADMK MLAs who are lodged in a resor at Kuvathur will come to the assembly directly from the resort tomorrow. Palanisamy claims he has the support of 124 MLAs, and going by this, it appears he would win comfortably. The problem for him, though, could be posed by the O Panneerselvam group which claims to have the support of 10 MLAs including him.