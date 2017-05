ஓ.பிஎஸ் தேர்தல் வரும்னு பொதுவா சொல்லியிருப்பாரு.... பம்மி பம்மி பேசும் தம்பிதுரை

அதிமுகவினர் தொடர்ந்து தேர்தல் பணியாற்ற வேண்டும் என்பதை கூறும் வகையிலேயே தேர்தல் வரலாம் என ஓ.பன்னீர்செல்வம் கூறியிருப்பார் என்று மக்களவை துணை சபாநாயகர் தம்பிதுரை தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Loksabha deputy speaker Thambidurai said that ADMK two factions will unite for the sake of party