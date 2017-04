மணல் கொள்ளை லாரிகள்... மடக்கி பிடித்த நெல்லை பொது மக்கள்!

நெல்லையில் லாரிகள் மூலம் திருட்டுத்தனமாக மணல் அள்ளியவர்களை அப்பகுதி மக்கள் மடக்கி பிடித்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

English summary

Sand mafia done in Thamirabharani pond. People opposed and complained to authorities. But noone take action and stop sand mafia. so people captured lorries those are engaged in sand mafia.