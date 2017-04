டயர் வெடித்து சாக்கடைக்குள் விழுந்த லாரி... இருவர் பலி... - வீடியோ

அந்தியூரில் அதிக எடைகொண்ட மரக்கட்டைகளை ஏற்றி வந்த லாரி, டயர் வெடித்து சாக்கடைக்குள் விழுந்ததால் இருவர் மரணமடைந்தனர். 6 பேர் படுகாயமடைந்தனர்.

English summary

Lorry met with an accident in Erode Anthiyur when it traveled with heavy load. 2 persons died there itself.