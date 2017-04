விவசாயிகள் போராட்டத்திற்கு ஆதரவு.. ஏப்ரல் 25-ல் தமிழகம் முழுவதும் லாரிகள் ஓடாது!

விவசாயிகளின் போராட்டத்திற்கு ஆதரவாக நடத்தப்படும் முழு அடைப்பு போராட்டத்திற்கு லாரி உரிமையாளர்கள் சங்கம் ஆதரவு தெரிவித்துள்ளது.

English summary

Lorry owners association has extended its support to Bandh on April 25th in Tamil Nadu.