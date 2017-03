மார்ச் 30 முதல் லாரி ஸ்டிரைக்.. 25 லட்சம் லாரிகள் பங்கேற்பு.. காய்கறி விலை உயரும் அபாயம்

வாட் வரி, இன்சூரன்ஸ் கட்டணம் உள்ளிட்டவற்றுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து வரும் மார்ச் 30-ஆம் தேதி முதல் காலவரையற்ற வேலைநிறுத்தப் போராட்டத்தில் ஈடுபட போவதாக தென் மாநில லாரி உரிமையாளர்கள் சங்கம் அறிவித்துள்ள

Story first published: Saturday, March 25, 2017, 16:21 [IST]

English summary

Condemning Vat tax hike on diesel, March 30 onwards lorries from 5 states will go for strike.