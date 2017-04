லாரி ஸ்டிரைக்.. ஒரு லாரியும் ஓடவில்லை.. தமிழக-கேரளா எல்லை வெறிச்!

லாரிகள் வேலை நிறுத்தம் காரணமாக தமிழகம் - கேரளா வழியாக சரக்கு லாரிகள் இயக்கப்படவில்லை என்பதால் சாலைகள் வெறிச்சோடியுள்ளன.

Story first published: Wednesday, April 5, 2017, 15:52 [IST]

English summary

Lorry strike continued in TamilNadu. Free traffic in TamilNadu and Kerala borders,twowheelers happy journey in the road.