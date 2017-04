இன்சூரன்ஸ் கட்டணம்.. தொடரும் இழுபறி.. 6-ஆவது நாளாக தொடரும் லாரிகள் ஸ்டிரைக்!

போக்குவரத்து துறை அமைச்சருடனான பேச்சுவார்த்தையில் திருப்தி அளித்தாலும், தமிழகம் உள்பட 6 மாநிலங்களில் லாரிகள் வேலைநிறுத்த போராட்டம் 6-ஆவது நாளாக நீடித்து வருவதாக லாரி உரிமையாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

English summary

Eventhough, lorry owners association's talks with TN govt satisfactory, but talks held in Hyderabad demanding to reduce the Insurance cost is not favour for them, so they continue to strike for 6th day.