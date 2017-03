லாரி ஸ்டிரைக் நீடிப்பு: காய்கறிகள் விலை உயரும் அபாயம்-அமைச்சருடன் பேச்சு வார்த்தை தோல்வி...

போக்குவரத்து அமைச்சருடன் நடந்த பேச்சு வார்த்தை தோல்வியடைந்ததால் லாரிகள் வேலை நிலைநிறுத்தம் நீடிக்கிறது.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Friday, March 31, 2017, 8:32 [IST]

English summary

The South Indian Lorry Owner’s Association began an indefinite strike on Thursday.The lorry owners have various demands such as a decrease in the insurance premium of vehicles and withdrawal of the recent hike in RTO fee and in VAT on petrol and diesel.