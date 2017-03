லாரி ஸ்டிரைக்கால் வெறிச்சோடிய தமிழக- கேரளா எல்லை!

6 மாநிலங்களில் லாரிகள் இன்று முதல் வேலை நிறுத்தத்தில் ஈடுபட்டுள்ளதால் தமிழகம்- கேரளா எல்லை வெறிச்சோடியது.

English summary

Lorry strikes starts in south states from today. Due to this strike Tamilnadu-Kerala transport facility affected heavily.