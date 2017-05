கேரளாவில் இருந்து லாரி லாரியாக கோழிக் கழிவுகள்.. மடக்கி பிடித்த பொதுமக்கள்.. நெல்லையில் பரபரப்பு

கேரளாவில் இருந்து கோழிக் கழிவுகள் வந்த லாரியை பொதுமக்கள் மடக்கி பிடித்தனர். இதனால் அங்கு பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

English summary

Lorry, which trying to dump chicken wastage from Kerala, was seized by public in Tirunelveli.