நாகையில் கெத்து காட்டும் ஓபிஎஸ் அதிமுக... ஜெ.கூட்டம் போல் ஜேஜே என திரண்ட பெண்கள்!!

நாகையில் உண்ணாவிரதம் மேற்கொண்டுள்ள ஓபிஎஸ் அணிக்கு ஆதரவாக ஏராளமான பெண்கள் குவிந்துள்ளனர்.

English summary

OPS team keeps hunger strike in Nagai. Lots women's has participated in this strike.