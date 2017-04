தீவிரவாத தாக்குதலை விட காதல் கொலைகள் அதிகம் ... தமிழகத்திற்கு 4வது இடம்

நாட்டில் காதல் கொலைகள் அதிகம் நடைபெறும் மாநிலங்களில் தமிழகம் 4வது இடத்தில் உள்ளது. ஆந்திரா முதலிடத்தில் உள்ளது.

English summary

Love has officially been declared as the reason for 38,585 murders and homicide cases between 2001-15. The highest number of murder cases with love as the motive, was registered in Andhra Pradesh, followed by Uttar Pradesh, Maharashtra, Tamil Nadu and Madhya Pradesh.