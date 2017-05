காதல் திருமணம்.. பெற்ற மகளையே தீ வைத்து எரித்த அப்பா.. அத்தையும் கைது

மதுரை அருகே காதல் திருமணம் செய்து கொண்ட மகளை கொன்று எரித்ததாக அவரது தந்தையும், அத்தையும் கைது செய்யப்பட்டனர்.

English summary

A nurse from Madurai married a guy who is a painter. This marriage was not acceptable by girl's parents. The girl's relatives murdered her and buried in some place. Police arrested girl's father and her aunt.