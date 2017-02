கோடை மழைக்கு தயாராகுங்கள் தமிழக மக்களே.. வெயிலின் தாக்கம் குறையுமா?

தமிழகத்தில் வருகிற மார்ச் முதல் வாரத்தில் மழை பெய்ய வாய்ப்பு இருப்பதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Low pressure to bring rains to TN from march first week says Chennai Weather Forecast. Tamilnadu weatherman also said the same before 17th Feb .