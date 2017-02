எம்எல்ஏக்கள் சிறைவைக்கப்பட்டுள்ள கோல்டன் பே ரிசார்ட்ஸ்சில் 2 நாட்களாக நடப்பது என்ன?

தமிழக சட்டசபை எம்எல்ஏக்கள் இரண்டு நாட்களாக கோல்டன் பே ரிசார்ட்ஸ்சில் சிறை வைக்கப்பட்டுள்ளனர்.

English summary

Tamil Nadu's Chief Minister, a cat-and-mouse game involving AIADMK lawmakers meant a sleepless night for many. Despite the tight vigil characteristic of "resort politics", a lawmaker managed to slip away from a bus.