திருவாரூரில் மறியலில் ஈடுபட்ட ஸ்டாலின், டி.ஆர். பாலு கைது.. 2000க்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகள் கைது

விவசாயிகளின் போராட்டத்திற்கு ஆதரவாக தமிழகம் முழுவதும் முழு அடைப்பு போராட்டம் நடைபெற்று வருகிறது. இந்தப் போராட்டத்தை திருவாரூரில் தலைமையேற்று நடத்திய மு.க. ஸ்டாலின் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

The opposition leader M K Stalin was arrested by police in Tiruvarur.