ஜல்லிக்கட்டை காண மதுரை வந்தடைந்தார் மு.க. ஸ்டாலின் !

இன்று காலை அலங்காநல்லூரில் நடைபெறும் ஜல்லிக்கட்டு நிகழ்ச்சியில் மு.க.ஸ்டாலின் கலந்துகொள்கிறார்.

Story first published: Friday, February 10, 2017, 2:05 [IST]

English summary

The opposition leader M.K. Stalin arrived at madurai, will see Alanganallur Jallikattu on today