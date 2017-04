தமிழகத்தில் மோடியின் பினாமி ஆட்சி நடைபெறுகிறது… மு க ஸ்டாலின் அதிரடி

தமிழகத்தில் நடப்பது பாஜக பினாமி ஆட்சிதான் என்பதை இனி தொடர்ந்து சொல்வேன் என்று எதிர்க்கட்சித் தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் திட்டவட்டமாகக் கூறினார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

DMK working president M K Stalin has attacked TN government at all party public meeting at Mylapore in Chennai.