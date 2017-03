தமிழகத்தின் நிதி நிலைமை சீர்குலைவு பற்றிய அதிர்ச்சி ரிப்போர்ட்… ஸ்டாலின் கவலை

தமிழகத்தின் நிதி நிலைமை மிகவும் சீர்குலைந்துள்ளது என்றும் அதுகுறித்து அறிக்கை மிகவும் கவலை அளிப்பதாகவும் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

The opposition leader M.K. Stalin has attacked TN Govt and its poor finance position.