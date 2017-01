செயல் தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின்.. கடந்து வந்த முள் பாதை!

திமுகவின் பொருளாளராக உள்ள மு.க. ஸ்டாலினுக்கு செயல் தலைவர் பொறுப்பை திமுக பொதுக் குழு வழங்கியுள்ளது. இந்தப் பதவிக்கு வந்து சேர அவர் பயணித்த தூரம் மிக நீண்டது.

Story first published: Wednesday, January 4, 2017, 10:26 [IST]

English summary

The Opposition leader and DMK treasurer M.K. Stalin bio here.