ஜனநாயகப் புரட்சி மூலம் அமைதிவழியில் பினாமி ஆட்சியை அகற்றுவோம்: ஸ்டாலின் சூளுரை

தமிழகத்தில் பினாமி ஆட்சியை அகற்றிவிட்டு, மக்கள் விரும்பும் திமுக ஆட்சியை நிலைபெறச் செய்ய சூளூரை ஏற்போம் என்று திமுகவினருக்கு அக்கட்சியின் செயல் தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் தமது பிறந்தநாளில் வேண்டுகோள் விடுத

English summary

DMK working President M.K. Stalin sent birthday message to dmk cadres on his 64th birthday today . In the statement MK Stalin appeal to dmk cadres to taking oath for dmk government as a ruling party soon.