மெரீனா பீச்சைத் தொடர்ந்து திருவாரூர் கமலாலய குளம்... ஸ்டாலின் ரிலாக்ஸ் ப்ளேஸ்

சென்னை மெரீனா பீச்சில் காற்று வாங்கிய ஸ்டாலின் திருவாரூர் கமலாலய தெப்பக்குளத்தில் செல்ஃபி எடுத்துக்கொண்ட புகைப்படம் வைரலாகி வருகிறது.

Story first published: Tuesday, April 25, 2017, 14:15 [IST]

English summary

DMK's working President M K Stalin relaxing at the Kamalalayam Tank in Tiruvarur went viral. A picture of M K Stalin chilling at the Kamalalayam Tank caught the eyes of netizens.