சசிகலாவின் பினாமி ஆட்சியை தூக்கி எறிய வேண்டும்: ஸ்டாலின் ஆவேசம்!

ஆட்சி என்ற பெயரில் அதிமுக கட்சி நடத்தி வருகிறது. இந்த ஆட்சியை தூக்கிய எறிய சபதம் ஏற்போம் என ஸ்டாலின் தெரிவித்தார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Tuesday, February 21, 2017, 20:12 [IST]

English summary

DMK Working president MK Stalin has blasted Sasikala family for swindling the state and asked the people to throw them away.