சென்னை பல்கலையில் திராவிட இயக்க ஆராய்ச்சி மையம் முடக்கம்… மு.க. ஸ்டாலின் கடும் கண்டனம்

சென்னைப் பல்கலைக் கழகத்தில் திமுக ஆட்சியின் போது நிறுவப்பட்ட திராவிட இயக்க ஆராய்ச்சி மையம் முடக்கப்பட்டுள்ளதற்கு திமுக செயல் தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார். ஆராய்ச்சி மையம் மீண்ட

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

The opposition leader M K Stalin condemns ADMK government for mismanagement of Dravidian research centre at Madras University.