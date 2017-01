அலங்காநல்லூரில் போலீஸ் தடியடி.. கைது.. மு.க. ஸ்டாலின் கடும் கண்டனம்

ஜல்லிக்கட்டுக்கு அனுமதி கோரி அலங்காநல்லூரில் போராட்டம் நடத்தியவர்கள் மீது தடியடி நடத்தி கைது செய்ததற்கு ஸ்டாலின் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

The opposition leader M.K. Stalin condemned arrest of Jallikattu supporters, who protest to demand to lift ban on Jallikattu by police at Alanganallur.