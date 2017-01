ஜாம் ஜாம் என்று நடக்க வேண்டிய ஜல்லிக்கட்டுக்கு தடியடி… கைது… மு.க.ஸ்டாலின் கடும் கண்டனம்

பொங்கல் திருநாளில் ஜல்லிக்கட்டு நடத்தியவர்கள் மீது போலீசார் தடியடி நடத்தி கைது செய்தனர். இதற்கு மு.க. ஸ்டாலின் கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

The opposition leader M.K. Stalin condemned TN police for arresting youths, who conducted Jallikattu today.