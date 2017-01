வறட்சியால் 17 விவசாயிகள்தான் மரணமா.. தமிழக அரசுக்கு ஸ்டாலின் கண்டனம்

வறட்சியால் 17 விவசாயிகள் மட்டும்தான் மரணம் அடைந்துள்ளனர் என்று தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளதற்கு மு.க. ஸ்டாலின் கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார். மேலும் அறிவிக்கப்பட்ட நிவாரணம் போதாது என்பதையும் அவர் கூறியுள

English summary

The opposition leader M.K. Stalin condemned Tamil Nadu government’s declaration of 17 farmers died in drought.